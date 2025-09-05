Bernstein Research

Wolters Kluwer Outperform

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien von Wolters Kluwer zwar von 160 auf 140 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Für Wolters Kluwer wird er in seiner am Montag vorliegenden Analyse optimistischer, nachdem sich das Verhältnis von Chancen und Risiken positiv verändert habe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 18:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com