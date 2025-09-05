Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 25,36 Mrd. EURKGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien von Wolters Kluwer zwar von 160 auf 140 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Für Wolters Kluwer wird er in seiner am Montag vorliegenden Analyse optimistischer, nachdem sich das Verhältnis von Chancen und Risiken positiv verändert habe./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 18:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Outperform
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
108,40 €
|Abst. Kursziel*:
29,15%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
110,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,98%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
|09:16
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
