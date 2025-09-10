DAX 23.673 +0,2%ESt50 5.379 +0,3%Top 10 Crypto 16,02 +1,4%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.625 +0,2%Euro 1,1683 -0,1%Öl 67,02 -0,9%Gold 3.623 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wolters Kluwer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
105,55 EUR +0,30 EUR +0,29 %
STU
105,25 EUR -3,80 EUR -3,48 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 25,58 Mrd. EUR

KGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0J2R1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000395903

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WOLTF

Bernstein Research

Wolters Kluwer Outperform

11:21 Uhr
Wolters Kluwer Outperform
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
105,55 EUR 0,30 EUR 0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Informationsdienstleister Wolters Kluwer verwiesen die Experten unter anderem auf die Frage, was zu erwarten ist, sobald Stacey Caywood den Chefsessel übernimmt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Outperform

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
105,25 €		 Abst. Kursziel*:
33,02%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
105,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,64%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

11:21 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
08.09.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
02.09.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
30.07.25 Wolters Kluwer Market-Perform Bernstein Research
30.07.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Unicredit, Basler, Rheinmetall, Eckert & Ziegler und Siemens. Stocks in Action: Unicredit, Basler, Rheinmetall, Eckert & Ziegler und Siemens.
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Grün
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu
finanzen.net Gewinne in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Montagmittag zu
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus
RSS Feed
UniCredit S.p.A. zu myNews hinzufügen