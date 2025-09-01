UBS AG

Wolters Kluwer Neutral

08:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 148 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sorgen vor KI-Konkurrenz belasteten den Informationsdienstleister deutlich, schrieb Adam Berlin in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er geht zwar davon aus, dass Kliniken die Entscheidungshilfe UpToDate der Niederländer weiter abonnieren. Die Preise dürften allerdings unter Druck geraten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

