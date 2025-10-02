DAX24.290 +0,7%Est505.632 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,35 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,48 +0,1%Gold3.866 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Wolfspeed A41JEH Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

AKTIEN-FLASH: Rational deutlich erholt - Barclays lobt Qualität und rät zum Kauf

02.10.25 10:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
700,00 EUR 15,00 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bodenbildung im Chart von RATIONAL nimmt am Donnerstag nach einer Kaufempfehlung Form an. Die Aktien des Großküchenausrüsters sprangen um 6 Prozent an und schafften es damit über 700 Euro sowie die 100-Tage-Durchschnittslinie. Rational reduzierten ihren Kursverlust für 2025 am Morgen auf rund 15 Prozent. Anfang des Vormonats waren es zeitweise 25 Prozent.

Wer­bung

Barclays-Experte Timothy Lee riet bei einem Kursziel von 816 Euro zum Kauf. Rational-Aktien seien zu tief abgetaucht. Die Bewertung liege auf einem Zehnjahrestief - trotz überlegener Qualitäten des Konzerns, so Lee. Damit werde ein sehr unwahrscheinliches Gewinnrückgangs-Szenario eingepreist. Gespräche in den USA deuteten hingegen auf steigende Marktanteile hin, was mögliche Zollbelastungen abfedern würde.

Analyst Philippe Lorrain von der Investmentbank Bernstein setzte aktuell gar ein Kursziel von 1.035 Euro an./ag/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf RATIONAL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RATIONAL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RATIONAL AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RATIONAL AG

DatumRatingAnalyst
08:11RATIONAL OverweightBarclays Capital
08:01RATIONAL OutperformBernstein Research
02.09.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
27.08.2025RATIONAL BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
19.08.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:11RATIONAL OverweightBarclays Capital
08:01RATIONAL OutperformBernstein Research
27.08.2025RATIONAL BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
07.08.2025RATIONAL BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025RATIONAL HoldWarburg Research
06.08.2025RATIONAL NeutralUBS AG
05.08.2025RATIONAL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.09.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
19.08.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
05.08.2025RATIONAL VerkaufenDZ BANK
05.08.2025RATIONAL ReduceBaader Bank
05.08.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RATIONAL AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen