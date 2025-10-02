AKTIEN-FLASH: Rational deutlich erholt - Barclays lobt Qualität und rät zum Kauf
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bodenbildung im Chart von RATIONAL nimmt am Donnerstag nach einer Kaufempfehlung Form an. Die Aktien des Großküchenausrüsters sprangen um 6 Prozent an und schafften es damit über 700 Euro sowie die 100-Tage-Durchschnittslinie. Rational reduzierten ihren Kursverlust für 2025 am Morgen auf rund 15 Prozent. Anfang des Vormonats waren es zeitweise 25 Prozent.
Barclays-Experte Timothy Lee riet bei einem Kursziel von 816 Euro zum Kauf. Rational-Aktien seien zu tief abgetaucht. Die Bewertung liege auf einem Zehnjahrestief - trotz überlegener Qualitäten des Konzerns, so Lee. Damit werde ein sehr unwahrscheinliches Gewinnrückgangs-Szenario eingepreist. Gespräche in den USA deuteten hingegen auf steigende Marktanteile hin, was mögliche Zollbelastungen abfedern würde.
Analyst Philippe Lorrain von der Investmentbank Bernstein setzte aktuell gar ein Kursziel von 1.035 Euro an./ag/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf RATIONAL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RATIONAL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu RATIONAL AG
Analysen zu RATIONAL AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|27.08.2025
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.08.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|27.08.2025
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.08.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|RATIONAL Verkaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|RATIONAL Reduce
|Baader Bank
|05.08.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RATIONAL AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen