Aktienoptionsprogrammen

Der Online-Händler Zalando kauft eigene Aktien zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Aktienoptionsprogrammen für Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder zurück.

Das Unternehmen will bis zu 6 Millionen eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro erwerben, wie Zalando mitteilte. Der Aktienrückkauf beginnt am 13. März und endet spätestens am 26. Juli 2024.

Zalando peilt mit neuer Strategie bis 2028 mehr Wachstum und Marge an

Zalando will in den kommenden Jahren wieder deutlich wachsen und profitabler werden. Wie der DAX-Konzern in seinem Strategie-Update mitteilte, setzt er dabei sowohl auf das Endkundengeschäft (B2C), das sich durch eine bessere Qualität abheben soll, als auch auf das B2B-Geschäft. Hier will Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für Markenpartner und Einzelhändler öffnen.

"Unser klares Ziel ist es, zu einem starken Wachstum zurückzukehren und unsere Margen weiter auszubauen", sagte Co-CEO Robert Gentz laut Mitteilung. "Unsere mittelfristige Prognose ist Ausdruck dieser Ambition."

Zalando plant bis 2028 mit einer jährlichen Steigerung von Bruttowarenvolumen (GMV) und Umsatz von 5 bis 10 Prozent im Durchschnitt. Die bereinigte EBIT-Marge soll 2028 bei 6 bis 8 Prozent liegen. 2023 betrug die Marge 3,5 Prozent, der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um knapp 2 Prozent.

Zalando verbessert Marge 2023 dank starkem Schlussquartal

Zalando hat im vergangenen Jahr trotz eines Umsatzrückgangs operativ und unter dem Strich deutlich mehr verdient. Der im DAX notierte Modehändler profitierte dabei von einem starken Schlussquartal. Im laufenden Jahr setzt Zalando wieder auf Wachstum und einen höheren operativen Gewinn.

Der Bruttowarenwert (GMV) sank 2023 um 1,1 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro. Der Umsatz ging um knapp 2 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro zurück. Zalando hatte zuletzt einen Umsatzrückgang von 0,5 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg dagegen auf 350 Millionen Euro von 185 Millionen Euro und lag damit am oberen Ende der hauseigenen Prognosespanne. Daraus ergab sich eine Marge von 3,5 Prozent nach 1,8 Prozent im Vorjahr. Operativ schnitt der Konzern damit etwas besser ab als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verdiente Zalando 83 Millionen Euro nach 17 Millionen im Vorjahr.

Im vierten Quartal legte das EBIT um ein Viertel auf 183 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge betrug 6,0 Prozent. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 73 Millionen Euro.

"Dank unserer finanziellen Disziplin konnten wir unsere Profitabilität auch im vierten Quartal erneut verbessern", sagte Finanzvorständin Sandra Dembeck laut Mitteilung.

Im laufenden Jahr strebt Zalando im besten Fall ein Wachstum von Bruttowarenwert und Umsatz von jeweils 5 Prozent an. Im schlechtesten Fall wird eine Stagnation erwartet. Das bereinigte EBIT sieht der Konzern bei 380 bis 450 Millionen Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)