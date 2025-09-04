DAX23.632 -0,6%ESt505.325 -0,4%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.332 -0,6%Nas21.653 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,57 -2,0%Gold3.583 +1,0%
Notierung im Fokus

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag auf grünem Terrain

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 134,34 USD zu.

Alibaba
Aktien
Alibaba
113,60 EUR 1,00 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 134,34 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 135,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,00 USD. Bisher wurden via New York 537.329 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 148,42 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 10,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,23 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,21 CNY ausgeschüttet werden.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34,24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 33,59 Mrd. USD eingefahren.

Am 13.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 85,52 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen

Alibaba-Aktie zieht kräftig an: Umsätze im KI-Bereich steigen sprunghaft an

In eigener Sache

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

mehr Analysen