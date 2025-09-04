Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagabend gesucht

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Alibaba. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,0 Prozent auf 134,82 USD. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 135,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.432.590 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,42 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 10,09 Prozent wieder erreichen. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 67,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,21 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2025.

Alibaba veröffentlichte am 29.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,95 Prozent auf 34,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 85,52 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

