Aktie im Fokus

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend stärker

08.09.25 20:24 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend stärker

Die Aktie von Alibaba zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 139,87 USD zu.

Um 20:07 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 139,87 USD zu. Bei 140,89 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 139,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.739.663 Alibaba-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 148,42 USD. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,11 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 42,59 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,21 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus.

Am 29.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,95 Prozent auf 34,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 56,01 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

