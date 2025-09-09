DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.515 -0,4%Nas21.975 +0,4%Bitcoin97.125 +1,9%Euro1,1718 +0,1%Öl67,41 +1,3%Gold3.648 +0,6%
Alibaba Aktie News: Alibaba verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

10.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 144,92 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 144,92 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 144,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 145,33 USD. Zuletzt wechselten via New York 462.750 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 148,42 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,42 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 44,59 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,21 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus.

Am 29.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 34,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 56,20 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

