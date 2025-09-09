Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 4,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,6 Prozent auf 150,59 USD. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 150,95 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,53 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.167.255 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 0,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 46,68 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,23 CNY aus.

Am 29.08.2025 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,39 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent auf 34,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 56,20 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

