Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 157,09 USD zu.

Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 157,09 USD. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 159,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 159,11 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 654.635 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 159,70 USD erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 1,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,88 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,23 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.08.2025 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,24 Mrd. USD – ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 55,75 CNY je Alibaba-Aktie.

