Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Abend fester

So entwickelt sich Alibaba

Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 154,70 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 154,70 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 155,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.393.401 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 92,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,23 CNY belaufen.

Am 29.08.2025 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 34,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 48,95 CNY je Aktie aus.

