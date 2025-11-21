DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.495 +1,9%Bitcoin73.756 -1,9%Euro1,1512 -0,2%Öl62,64 -0,9%Gold4.091 +0,3%
So entwickelt sich Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Abend fester

21.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 154,70 USD.

Alibaba
134,40 EUR 1,40 EUR 1,05%
Um 20:08 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 154,70 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 155,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.393.401 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 92,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,23 CNY belaufen.

Am 29.08.2025 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 34,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 48,95 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

