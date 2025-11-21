Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag in Rot

Alibaba im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 151,72 USD ab.

Die Alibaba-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 151,72 USD. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 151,05 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 151,75 USD. Zuletzt wechselten via New York 260.816 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (192,67 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Gewinne von 26,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,30 USD. Dieser Wert wurde am 14.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 47,07 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,23 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 29.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,61 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 34,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 25.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2026 48,95 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

