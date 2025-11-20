DAX23.457 +1,3%Est505.614 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.099 +2,4%Bitcoin78.556 -0,8%Euro1,1534 -0,1%Öl64,03 +0,6%Gold4.087 +0,2%
Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

20.11.25 16:09 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 160,83 USD.

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 160,83 USD. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 161,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 159,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 235.007 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 192,67 USD an. 19,79 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,07 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,23 CNY.

Alibaba veröffentlichte am 29.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,61 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 33,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 25.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 49,26 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

