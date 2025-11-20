DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.256 -1,4%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,38 -0,4%Gold4.081 +0,1%
Aktie im Fokus

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend auf rotem Terrain

20.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 154,38 USD.

Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 154,38 USD abwärts. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 154,38 USD ab. Bei 159,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.066.974 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 24,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2025 auf bis zu 80,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,23 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus.

Alibaba gewährte am 29.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 2,61 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,24 Mrd. USD im Vergleich zu 33,00 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.11.2025 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 49,26 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

