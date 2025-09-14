Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 356,10 EUR nach oben.

Das Papier von Allianz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 356,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 356,80 EUR. Bei 356,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.819 Allianz-Aktien.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 380,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 6,80 Prozent zulegen. Bei 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,74 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 361,29 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

