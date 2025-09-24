Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 358,00 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 358,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 358,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 352,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 311.985 Allianz-Aktien.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 380,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,76 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 361,29 EUR.

Allianz gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44,50 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

