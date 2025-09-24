Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 347,40 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 347,40 EUR. Bei 347,60 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 345,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.656 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 380,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 281,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 23,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,76 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 361,29 EUR.

Allianz veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,50 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,80 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

