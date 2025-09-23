Allianz Aktie News: Allianz verliert am Mittwochmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 346,40 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 346,40 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 345,80 EUR nach. Bei 347,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 39.591 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 8,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,76 EUR je Allianz-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 361,29 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,09 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Berenberg veröffentlicht Investment-Empfehlung: Allianz-Aktie mit Buy

Investment-Tipp Allianz-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse