Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Freitagvormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 353,30 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 353,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 353,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 352,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.280 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 380,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 7,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 281,80 EUR am 19.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 20,24 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,76 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 361,29 EUR.

Am 07.08.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,50 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,80 EUR fest.

