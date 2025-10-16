Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 364,90 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 364,90 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 364,70 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 365,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 40.082 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 380,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 4,05 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,77 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,83 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 361,29 EUR.

Allianz veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 54,00 Mrd. EUR gegenüber 28,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

