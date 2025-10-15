Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 370,00 EUR an der Tafel.
Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 370,00 EUR. Bei 370,60 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 369,20 EUR. Mit einem Wert von 370,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 21.363 Allianz-Aktien gehandelt.
Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 2,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 281,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,78 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 361,29 EUR.
Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 54,00 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 14.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,87 EUR je Allianz-Aktie.
