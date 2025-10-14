Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 369,90 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 369,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 371,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 367,10 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 140.332 Aktien.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. 2,81 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 281,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 23,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,78 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 361,29 EUR angegeben.

Allianz gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,37 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Allianz-Aktie im Plus: Jefferies & Company Inc. belässt Einstufung auf "Hold"