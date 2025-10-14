Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Mittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 369,90 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:38 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 369,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 369,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 367,10 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.006 Stück gehandelt.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 281,80 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 23,82 Prozent sinken.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,78 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 361,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 15.05.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 89,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.11.2025 erwartet. Allianz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

