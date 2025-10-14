Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 367,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Allianz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 367,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 366,70 EUR. Bei 367,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 12.799 Allianz-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 3,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 281,80 EUR am 19.11.2024. Abschläge von 23,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 361,29 EUR aus.
Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 89,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 28,52 Mrd. EUR eingefahren.
Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie
DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
Allianz-Aktie im Plus: Jefferies & Company Inc. belässt Einstufung auf "Hold"
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen