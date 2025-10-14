DAX24.169 -0,9%Est505.525 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,45 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin97.001 -2,6%Euro1,1553 -0,2%Öl61,86 -2,4%Gold4.140 +0,7%
Aktienentwicklung

Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit roter Tendenz

14.10.25 09:22 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 367,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
368,40 EUR -0,30 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 367,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 366,70 EUR. Bei 367,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 12.799 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 3,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 281,80 EUR am 19.11.2024. Abschläge von 23,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 361,29 EUR aus.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 89,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 28,52 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Allianz-Aktie im Plus: Jefferies & Company Inc. belässt Einstufung auf "Hold"

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
