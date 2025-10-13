DAX24.371 +0,5%Est505.574 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.416 +0,1%Euro1,1603 -0,1%Öl63,65 +2,5%Gold4.073 +1,4%
Allianz im Fokus

Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Vormittag zu

13.10.25 09:23 Uhr
Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Vormittag zu

Die Aktie von Allianz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 370,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
370,10 EUR 3,00 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Allianz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 370,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 371,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 370,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.353 Allianz-Aktien.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 2,73 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 281,80 EUR am 19.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 23,88 Prozent wieder erreichen.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,78 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 361,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

