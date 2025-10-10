DAX24.630 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1579 +0,1%Öl64,91 -0,5%Gold3.992 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag stärker

10.10.25 09:27 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 370,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
370,50 EUR 0,80 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 370,90 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 371,40 EUR. Bei 369,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.111 Allianz-Aktien.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 281,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 31,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 361,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 7,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,87 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

