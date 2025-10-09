Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 371,90 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 371,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 371,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 371,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.221 Allianz-Aktien.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,26 Prozent. Bei einem Wert von 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 31,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,78 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 361,29 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 7,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 44,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,87 EUR fest.

