Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittwochvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 365,50 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 365,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 364,60 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 16.588 Aktien.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,05 Prozent. Bei einem Wert von 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Abschläge von 22,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,78 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 361,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

