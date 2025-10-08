Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittwochmittag ins Plus

So entwickelt sich Allianz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 366,40 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 366,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 367,40 EUR. Bei 364,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 97.220 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 380,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,79 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 281,80 EUR am 19.11.2024. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 23,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,78 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 361,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 07.08.2025 vor. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 44,50 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Am 12.11.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,87 EUR je Aktie.

