So bewegt sich Allianz

Allianz Aktie News: Allianz legt am Donnerstagmittag zu

09.10.25 12:06 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz legt am Donnerstagmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 371,60 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 371,60 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 372,10 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 371,50 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 144.345 Aktien.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 2,34 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 281,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 24,17 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 361,29 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,09 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 44,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

