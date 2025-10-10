Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag seitwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 369,20 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 369,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 372,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 369,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 369,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 120.673 Allianz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 281,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 31,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,78 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 361,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 44,50 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,87 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Allianz-Aktie im Plus: Jefferies & Company Inc. belässt Einstufung auf "Hold"

Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial