Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 368,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 368,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 367,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 370,00 EUR. Zuletzt wechselten 176.094 Allianz-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 3,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 30,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 361,29 EUR angegeben.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 89,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,87 EUR je Allianz-Aktie.
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
