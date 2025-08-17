Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 374,20 EUR ab.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 374,20 EUR abwärts. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 373,10 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 376,70 EUR. Zuletzt wechselten 160.151 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,63 Prozent. Bei 263,70 EUR fiel das Papier am 17.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,81 EUR je Allianz-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 359,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 44,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

