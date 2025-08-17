DAX24.291 -0,3%ESt505.427 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.900 -0,1%Nas21.615 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,61 -0,8%Gold3.338 +0,1%
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag auf rotem Terrain

18.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 374,20 EUR ab.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 374,20 EUR abwärts. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 373,10 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 376,70 EUR. Zuletzt wechselten 160.151 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,63 Prozent. Bei 263,70 EUR fiel das Papier am 17.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,81 EUR je Allianz-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 359,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 44,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Allianz-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Allianz-Aktie

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Nachrichten zu Allianz

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
19.02.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

