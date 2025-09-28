Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 357,20 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 357,20 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 357,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 359,20 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 61.911 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 6,47 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR. Abschläge von 21,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,76 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 361,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,50 Mrd. EUR – ein Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,80 EUR im Jahr 2025 aus.

