Alphabet A (ex Google) im Blick

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

01.10.25 16:10 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 240,93 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
205,00 EUR -1,70 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 240,93 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 238,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 240,75 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.710.189 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 6,25 Prozent wieder erreichen. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 71,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,537 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,17 USD aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96,54 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,93 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

mehr Analysen