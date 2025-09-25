DAX23.878 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.155 -0,4%Nas22.551 -0,2%Bitcoin96.582 -0,9%Euro1,1735 +0,1%Öl67,03 -0,9%Gold3.838 +0,1%
Kurs der Alphabet A (ex Google)

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag tiefer

30.09.25 16:10 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 240,29 USD.

Alphabet A (ex Google)
Aktien
Alphabet A (ex Google)
205,05 EUR -2,75 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 240,29 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 239,29 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 243,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.731.340 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 41,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,537 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,17 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96,54 Mrd. USD – ein Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

