Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Mittwochabend

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 244,11 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 20:08 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 244,31 USD. Bei 240,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.641.581 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 42,43 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,537 USD, nach 0,600 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 231,17 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 84,64 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,93 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie im Minus: Youtube zahlt Millionen-Summe zur Beilegung von Trump-Klage

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Alphabet-Aktie im Minus: Medienstaatsminister Wolfram Weimer sieht Google-KI skeptisch