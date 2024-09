Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag verlustreich

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 160,98 USD.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 160,98 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 159,68 USD. Bei 161,72 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.290.237 Stück.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,75 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 120,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,33 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 84,64 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,64 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

