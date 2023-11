Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 131,26 USD nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 131,26 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,76 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.066.093 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 141,22 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 7,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,86 USD am 07.01.2023. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 54,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 USD aus.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.693,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

