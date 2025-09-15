Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 250,26 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 250,26 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 250,05 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 252,00 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.400.249 Aktien.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 253,03 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 1,11 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,53 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 78,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,537 USD. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 231,17 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 1,89 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,94 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt

Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an