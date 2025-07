Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Alphabet A (ex Google) im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 195,60 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 195,60 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 196,80 USD aus. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 195,34 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 195,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.145.844 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 207,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 39,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,516 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 212,33 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent auf 96,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 28.10.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 9,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

