24.10.25 20:23 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Freitagabend Boden gut

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 261,08 USD nach oben. Bei 261,68 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 256,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.954.844 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 261,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,23 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 46,17 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,557 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 252,40 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 96,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,06 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

