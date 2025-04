Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Im NASDAQ-Handel kam die Amazon-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 182,27 USD.

Die Amazon-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 182,27 USD. Bei 182,34 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 179,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.435.217 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 33,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 151,61 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 16,82 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 254,40 USD je Amazon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 06.02.2025. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 187,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Amazon am 24.04.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,29 USD fest.

