Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 214,19 USD.

Die Amazon-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 214,19 USD abwärts. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 213,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 215,59 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.589.971 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 242,51 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 11,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 257,63 USD angegeben.

Amazon gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,70 Mrd. USD – ein Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 6,67 USD im Jahr 2025 aus.

