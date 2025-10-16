DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.314 +0,3%Top 10 Crypto14,73 -3,3%Nas22.729 +0,3%Bitcoin94.260 -0,8%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Aktienkurs aktuell

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon verteuert sich am Nachmittag

16.10.25 16:08 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon verteuert sich am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 218,04 USD.

Amazon
186,06 EUR 1,08 EUR 0,58%
Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 218,04 USD. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 218,59 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.680.910 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 242,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 11,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 161,56 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 34,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 257,63 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 167,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

