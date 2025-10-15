Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Amazon-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 217,13 USD zu.

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 217,13 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 217,70 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,31 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.904.439 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 10,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 161,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 257,63 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,67 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

