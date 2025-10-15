Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend in Rot

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 214,52 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 214,52 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 212,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 216,31 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 7.497.172 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 13,05 Prozent zulegen. Bei 161,56 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 24,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 257,63 USD angegeben.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 6,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

