Amazon im Blick

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit Kurseinbußen

30.09.25 20:25 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 219,00 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 219,00 USD ab. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 217,89 USD. Mit einem Wert von 222,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 5.891.553 Aktien.

Am 05.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 9,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,23 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,63 USD je Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,26 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 167,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 147,98 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,66 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

