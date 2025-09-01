DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.107 -1,0%Nas21.168 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1636 -0,6%Öl69,16 +1,5%Gold3.531 +1,6%
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit negativen Vorzeichen

02.09.25 20:24 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 160,15 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
136,60 EUR -1,40 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,5 Prozent auf 160,15 USD nach. Bei 156,68 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 158,10 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.419.615 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 16,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 52,24 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 95,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,71 Prozent auf 7,69 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

